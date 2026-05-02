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CJM reporta más de mil atenciones psicológicas a menores en SLP

La institución informó que brindó 1,045 servicios durante el primer trimestre de 2026

Por Redacción

Mayo 02, 2026 02:35 p.m.
A
CJM reporta más de mil atenciones psicológicas a menores en SLP

El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) informó —mediante un comunicado— que durante el primer trimestre de 2026 otorgó mil 045 servicios psicológicos a niñas y niños en su sede de la capital potosina.

De acuerdo con la institución, la atención se dirige a hijas e hijos de usuarias que reciben acompañamiento, como parte de un enfoque integral en contextos de violencia familiar.

El CJM señaló que los servicios incluyen terapias individuales, sesiones grupales, talleres y modelos especializados de atención psicológica, orientados a la recuperación emocional y al desarrollo integral de los menores.

Asimismo, indicó que estas acciones buscan generar espacios seguros donde niñas y niños puedan identificar, expresar y gestionar sus emociones, además de fortalecer su autoestima y habilidades de afrontamiento.

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En el comunicado, la institución agregó que este acompañamiento también tiene como objetivo prevenir la reproducción de patrones de violencia y contribuir a entornos familiares más estables.

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