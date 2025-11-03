CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino
Fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate"
El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate".
De acuerdo con fuentes federales de seguridad, era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán.
También se reveló que era familiar de un hombre apodado "El Prángana", operador de los hermanos Roldán Álvarez, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Información en desarrollo...
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino
El Universal
Fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate"
Proceso en Derecho incumple con perspectiva de género: docentes
Martín Rodríguez
Estudiantes y personal académico exigen transformación institucional y nombramiento de mujer en la dirección
Juez mantiene en tutelar a menor implicado en agresión en la UASLP
Rubén Pacheco
Continúa búsqueda de tercer sospechoso en el caso de la Facultad de Derecho