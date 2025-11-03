logo pulso
Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino

Fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate"

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 04:44 p.m.
A
CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino

El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate".

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán.

También se reveló que era familiar de un hombre apodado "El Prángana", operador de los hermanos Roldán Álvarez, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Información en desarrollo...

