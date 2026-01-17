Colapso de gradas prende alertas en eventos masivos

El Congreso del Estado analiza un exhorto a los 59 ayuntamientos para que refuercen la vigilancia y supervisión en la realización de espectáculos públicos de gran aforo, a fin de evitar riesgos a la población que acude a estos eventos.

La propuesta fue presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez, quien planteó que los municipios no otorguen permisos ni autorizaciones para eventos masivos si no se cuenta previamente con un Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado.

El planteamiento establece que dicho programa debe incluir análisis de riesgos, plan de evacuación y señalética adecuada, además de que las Unidades Municipales de Protección Civil verifiquen la instalación de anclajes, barandales, la estabilidad del terreno y la disponibilidad de servicios médicos prehospitalarios durante los eventos.

También se propone que se vigile estrictamente la capacidad de aforo, con la aplicación inmediata de sanciones y clausura en caso de detectar sobrecupo que rebase la capacidad segura de los recintos.

La legisladora subrayó la necesidad de capacitar y certificar al personal operativo de Protección Civil municipal, para garantizar que quienes supervisan estos eventos cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para identificar riesgos.

Robles Chairez recordó que el exhorto cobra relevancia tras el colapso de unas gradas durante un jaripeo en la comunidad de Atotonilco, en el municipio de Ciudad Fernández, donde varias personas resultaron lesionadas, lo que evidencia la necesidad de acciones preventivas ante ferias, fiestas patronales y eventos regionales.

Añadió que el Congreso ya ha realizado reformas a la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado, incluida la publicada el 11 de julio de 2025, que obliga a cualquier instalación con afluencia masiva a contar con un Programa Interno de Protección Civil y a exhibir de forma visible la capacidad máxima de aforo autorizada.

El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su análisis.