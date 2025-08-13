Colectivos animalistas exigen a la FENAPO eliminar prácticas de explotación animal

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales presentaron este martes una solicitud formal de reunión urgente con el presidente del Patronato de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), para exigir la suspensión inmediata de actividades que, aseguran, constituyen explotación animal dentro del recinto ferial.

En el documento, firmado por colectivos como Dogs Lovers SLP, Asociación Potosina por la Dignidad Animal (APDA), Amigos de Corazón México, Perros Extraviados y en Situación Crítica en San Luis Potosí y Colectivo Praxis Combativa, se señalan prácticas como el carrusel de ponis, el uso de caballos para fotografías, la venta de conejos y el "mini rodeo" con borregos.

Las agrupaciones advierten que estas actividades no solo generan sufrimiento a los animales, sino que también envían un mensaje nocivo a la infancia, al normalizar su uso como entretenimiento o mercancía. Además, subrayan que tales acciones contravienen la Ley de Protección a los Animales del Estado.

"En San Luis Potosí no permitiremos que estas prácticas sigan ocurriendo ni que se perpetúe una visión que contradice los principios básicos de respeto hacia toda forma de vida", indica el pronunciamiento, en el que también se hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y sumarse a la exigencia de una feria libre de maltrato animal.

Los colectivos recordaron que la FENAPO debe ser un espacio de convivencia, cultura y tradición, sin actividades que impliquen sufrimiento para otros seres vivos. "Respetar a los animales es educar en valores", concluyen.