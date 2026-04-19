Colectivos ciudadanos señalan hostigamiento durante jornada de movilida

Este domingo 19 de abril, colectivos ciudadanos y organizaciones civiles realizaron una jornada de apropiación del espacio público en San Luis Potosí, con actividades recreativas y un posicionamiento en favor de una movilidad más segura e incluyente.

Desde las 9:00 de la mañana y hasta las 14:00 horas, los carriles centrales de la avenida Salvador Nava fueron habilitados como Vía Recreativa Ciudadana, permitiendo a las personas caminar, correr, andar en bicicleta, patines o scooters en un entorno libre de vehículos motorizados.

Bicicleta monumental y hostigamiento policial

Como parte del evento, a las 13:00 horas se tenía prevista la formación de una "bicicleta monumental" frente a la Unidad Administrativa Municipal (UAM); sin embargo, esta actividad tuvo que trasladarse al estacionamiento del inmueble. De acuerdo con participantes, elementos de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advirtieron que retirarían las bicicletas si se realizaba en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez.

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Los asistentes señalaron que su intención original era llevar a cabo esta intervención en la vialidad, pero acusaron que durante la movilización hubo hostigamiento por parte de elementos de la corporación, lo que derivó en el cambio de sede para concretar la figura simbólica.

Conmemoración y objetivos de la jornada

La actividad se enmarcó en la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta y, según los convocantes, también tuvo como objetivo demostrar que es posible replicar este tipo de cierres viales en distintas zonas de la ciudad, más allá de los tradicionales como avenida Carranza.

Durante la jornada, los colectivos señalaron que este tipo de ejercicios evidencian que las calles pueden ser espacios seguros de convivencia y no únicamente vías destinadas al tránsito vehicular.

Asimismo, emitieron una serie de exigencias dirigidas a autoridades municipales, estatales y al Congreso del Estado. Entre ellas, destacaron el llamado a frenar la inversión en infraestructura como puentes y pasos a desnivel, al considerar que fomentan el uso del automóvil y el exceso de velocidad, y en su lugar, destinar recursos a proyectos que prioricen a peatones y ciclistas.

También exigieron la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, al señalar que existe un rezago legislativo que impacta directamente en la seguridad de las personas usuarias de la vía pública.

Los organizadores subrayaron la necesidad de respetar la pirámide de movilidad, privilegiando a los sectores más vulnerables, y advirtieron que mantendrán la vigilancia ciudadana para evitar que continúe la exclusión de peatones y ciclistas en el diseño de las vialidades.

La jornada fue impulsada por colectivos como Vida sobre Ruedas, Pedaleando SLP, Derechos Urbanos, Coalición Movilidad Segura, Ciudades Feministas, Rebeldes MTB, Bofos Team, Ojo de Venado Collective, Xoloitzcuintle MTB, Brujos MTB, Qlos Team, Canabicis, Gravel Team, Irreverentes Club Ciclista, Fixie Gang, Ciclistas en Contra, La Rila MX, Noala Guerra, Yaocihuatl SLP, Capi Rollers DH, Free Rollers SLP, así como ciudadanía organizada potosina, quienes reiteraron que este tipo de acciones buscan extenderse a los 59 municipios del estado, donde aseguran la bicicleta y el traslado a pie son medios de transporte fundamentales.