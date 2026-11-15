Colocan las trabes del puente Payán

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El montaje de las primeras trabes de concreto tipo AASHTO, con un peso aproximado de 36 toneladas cada una, comenzó como parte de la construcción del puente superior vehicular Jacobo Payán, informó el titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza. Para estas maniobras se utilizan dos grúas especializadas con capacidad de 100 toneladas cada una.

El funcionario explicó que se trata de una etapa importante del proceso constructivo, en la que participan más de 200 trabajadores que realizan labores durante el día y la noche. Añadió que las maniobras requieren personal capacitado y equipo especializado debido al peso y las dimensiones de las estructuras que serán colocadas en el puente.

Como parte de los trabajos, este domingo 15 de noviembre, a partir de las 8:30 horas, se cerrará por completo la circulación en ambos sentidos de la avenida Salvador Nava Martínez, desde avenida Fleming hasta el Distribuidor Juárez. La restricción abarcará tanto carriles centrales como laterales y tendrá una duración estimada de hasta dos horas, debido a las maniobras para retirar cables ubicados en la zona de construcción.

Chávez Garza pidió a los automovilistas anticipar sus traslados, tomar precauciones y utilizar vías alternas durante el cierre, además de atender las indicaciones de las autoridades de tránsito. Señaló que estas labores forman parte de las etapas programadas para continuar con la construcción del paso superior vehicular.

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Por otra parte, ante los cuestionamientos que pudieran surgir sobre la ejecución del proyecto, el director aseguró que las obras municipales se realizan bajo los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas, desde su licitación hasta su conclusión. Incluso invitó a la ciudadanía a supervisar y auditar los trabajos, al sostener que el contrato fue adjudicado a un constructor potosino.