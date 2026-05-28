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Colonias registran encharcamientos tras fuertes lluvias

Predominan varios puntos en SGS donde se acumuló el agua pluvial

Por Flor Martínez

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Colonias registran encharcamientos tras fuertes lluvias
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      Derivado de las precipitaciones registradas ayer, diversos puntos de Soledad de Graciano Sánchez, presentaron encharcamientos, siendo uno de los sectores con mayor acumulación de agua la calle Bellavista, en la colonia San Lorenzo.

      En la rotonda ubicada sobre la calle Santander, el agua pluvial se acumuló rápidamente debido a las lluvias registradas alrededor del mediodía. Situación similar se presentó en algunos tramos de la calle Eucaliptos, en la colonia San José.

      En la colonia Cactus, principalmente en la rotonda de la avenida principal del mismo nombre, en esta ocasión no se reportaron afectaciones; sin embargo, vecinos denunciaron que el colector pluvial que actualmente se construye en la zona no ha funcionado al cien por ciento, ya que durante las lluvias de la semana pasada ese punto sí presentó inundaciones. Además, quedó evidenciada la falta de mantenimiento en el sistema de alcantarillado debido al brote de aguas negras registrado a la par de las precipitaciones.

      Otro de los puntos que tradicionalmente presenta problemas durante la temporada de lluvias es la lateral de la carretera a Matehuala, a la altura de Chedraui, donde si bien se observó acumulación de agua, ésta no alcanzó los niveles registrados en ocasiones anteriores.

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      Por otra parte, en el acceso a las colonias Privadas de la Hacienda y Hacienda Los Morales no se reportaron encharcamientos importantes; únicamente en esta última se observó ligera acumulación de agua pluvial. De igual forma, en avenida Acceso Norte, a la altura del fraccionamiento San Jorge, actualmente ya no se registran inundaciones.

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