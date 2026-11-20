¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La decoración navideña comienza a tomar forma en el Centro Histórico de San Luis Potosí, donde plazas y calles del primer cuadro de la ciudad serán intervenidas con adornos e iluminación con motivo de las próximas fiestas decembrinas.

Entre los espacios que tendrán ambientación se encuentran Plaza de Armas, Plaza del Carmen y las calles Hidalgo y Zaragoza, como parte de los preparativos para la temporada en la que se espera una mayor afluencia de familias, visitantes y paisanos.

Uno de los elementos que destacará será un árbol navideño de 20 metros de altura, elaborado con crochet y en cuya creación participaron 780 personas. La pieza representa uno de los principales atractivos de la decoración que se instalará en el primer cuadro de la ciudad.

En los trabajos participan cuadrillas de Imagen Urbana, Parques y Jardines y Alumbrado Público, que se encargan de colocar los distintos elementos decorativos en los espa-cios públicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La instalación forma parte de los preparativos para las celebraciones de fin de año en la capital potosina, periodo en el que el Centro Histórico concentra actividades comerciales, turísticas y de convivencia.