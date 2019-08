Comerciantes exigen diálogo a XNP

Alrededor de 10 comerciantes desalojados del callejón de Iturbide, se manifestaron en la Unidad Administrativa Municipal para solicitar nuevamente audiencia con las autoridades municipales; aseguran que no han sido atendidos ni por el director de Comercio, ni por el alcalde.

Los manifestantes denunciaron además que las "mesas de diálogo" que supuestamente se habían realizado, fueron sólo una simulación y rechazaron que exista algún interés político en el movimiento, como las autoridades municipales lo afirmaron.

Alma Rosa Muñoz Cervantes, una de las comerciantes desalojadas, señaló que de no resolverse su situación en unos días podrían tomarse otro tipo de medidas.

Reiteraron su molestia por la posible reubicación que se pretende realizar, pues aseguraron que la Alameda Juan Sarabia no es un lugar viable para ubicarse.

Exigieron la intervención del Director Comercio, así como la de la titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Rocío Zavala.

"Somos mujeres comerciantes, y solo pedimos que se respete nuestro derecho a trabajar libremente y sin humillaciones. No somos salvajes y entendemos, somos giros tradicionales, estamos en una plaza en donde ofrecemos productos tradicionales de los potosinos, no queremos que pisoteen nuestros derechos, nada les cuesta escucharnos.

No hay disposición por parte de la autoridad, no sabemos qué puerta tocar, no sabemos qué delito tan grave cometimos, hay mucha gente interesada en meterse en este movimiento, pero no lo hemos permitido, solo pedimos trabajar, que el alcalde considere que estamos manifestándonos de manera civilizada".