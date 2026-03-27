logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Fotogalería

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comercio niega a comerciantes pernoctar en el Bicentenario

La autoridad municipal aclaró que la decisión debe consensuarse con todas las organizaciones

Por Rolando Morales

Marzo 27, 2026 09:38 a.m.
A
Comercio niega a comerciantes pernoctar en el Bicentenario

Luego de que circularan versiones sobre presuntas agresiones y desalojos contra artesanos y comerciantes de temporada en el Mercado Bicentenario, el Ayuntamiento de San Luis Potosí informó sobre lo ocurrido la noche del jueves en ese centro de abasto, ubicado en Periférico Norte.

De acuerdo con la autoridad municipal, inspectores de la Dirección de Comercio acudieron al lugar tras una solicitud de los propios comerciantes, quienes buscaban autorización para pernoctar en el mercado durante los días de venta por el Domingo de Ramos.

Durante el encuentro, los inspectores sostuvieron un diálogo con los vendedores foráneos y les explicaron que la decisión no depende únicamente del Ayuntamiento, sino que debe ser analizada y consensuada con las tres organizaciones que integran el mercado.

Mientras se define una postura, lo cual se prevé ocurra este viernes, el personal municipal indicó a los comerciantes que debían retirarse del sitio. Asimismo, se señaló que el diálogo continuará abierto con el objetivo de encontrar una solución conforme a la normativa vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento, la autoridad no ha confirmado los señalamientos sobre agresiones, en medio de versiones que han circulado en redes sociales.

LEA TAMBIÉN

Atienden las quejas del Bicentenario

Locatarios del mercado se quejaban de encharcamientos

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Comercio niega a comerciantes pernoctar en el Bicentenario
Comercio niega a comerciantes pernoctar en el Bicentenario

Comercio niega a comerciantes pernoctar en el Bicentenario

SLP

Rolando Morales

La autoridad municipal aclaró que la decisión debe consensuarse con todas las organizaciones

Frente frío 42 traerá viento y lluvias a SLP
Frente frío 42 traerá viento y lluvias a SLP

Frente frío 42 traerá viento y lluvias a SLP

SLP

Redacción

Pronostican rachas de hasta 60 km/h

San Luis Capital avanza en rescate de los drenajes
San Luis Capital avanza en rescate de los drenajes

San Luis Capital avanza en rescate de los drenajes

SLP

Redacción

El alcalde Enrique Galindo anunció progresos en las obras prioritarias

Recuperan los CJM hasta 50 infantes en 2025
Recuperan los CJM hasta 50 infantes en 2025

Recuperan los CJM hasta 50 infantes en 2025

SLP

Rubén Pacheco