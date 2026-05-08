Comparecerán funcionarios por caso Rich

Por primera vez en más de un año avanza a otra etapa el juicio penal relacionado con la muerte de dos jóvenes y las lesiones de otros 10 en el negocio irregular conocido como Rich: por primera vez, habrá funcionarios llamados a juicio. Aunque no se les ha determinado alguna responsabilidad, deberán comparecer en un caso de homicidio culposo.

Juicio penal incluye funcionarios por primera vez

En el Centro de Justicia del Centro de Reinserción Social de La Pila inició la etapa de discusión de pruebas previa al juicio oral.

Los alegatos de defensa tanto de los imputados como de los ofendidos, deberán ser valorados por el juez de control asignado, con el fin de reunir pruebas que deberán ser llevadas al tribunal de juicio oral.

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Nancy Aurora N., Francisco N. y Ulises N., detenidos hace más de 22 meses, son hasta ahora los únicos personajes centrales sometidos a juicio, aunque los padres de las víctimas mortales y de los lesionados han insistido en que el Ministerio Público impute, por acción u omisión, a funcionarios de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la Capital, por considerar que sus actos giran alrededor del accidente mortal del 7 de junio de 2024.

Lista de servidores públicos involucrados en el caso

Por primera vez desde que inició el proceso, este jueves se manejó, dentro del juicio, la lista de los nombres de servidores públicos que se encontraban en funciones justo el día del accidente.