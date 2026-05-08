logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Fotogalería

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comparecerán funcionarios por caso Rich

No se les ha determinado responsabilidad, pero la causa es por homicidio culposo

Por Martín Rodríguez

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Comparecerán funcionarios por caso Rich

Por primera vez en más de un año avanza a otra etapa el juicio penal relacionado con la muerte de dos jóvenes y las lesiones de otros 10 en el negocio irregular conocido como Rich: por primera vez, habrá funcionarios llamados a juicio. Aunque no se les ha determinado alguna responsabilidad, deberán comparecer en un caso de homicidio culposo.

Juicio penal incluye funcionarios por primera vez

En el Centro de Justicia del Centro de Reinserción Social de La Pila inició la etapa de discusión de pruebas previa al juicio oral.

Los alegatos de defensa tanto de los imputados como de los ofendidos, deberán ser valorados por el juez de control asignado, con el fin de reunir pruebas que deberán ser llevadas al tribunal de juicio oral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Nancy Aurora N., Francisco N. y Ulises N., detenidos hace más de 22 meses, son hasta ahora los únicos personajes centrales sometidos a juicio, aunque los padres de las víctimas mortales y de los lesionados han insistido en que el Ministerio Público impute, por acción u omisión, a funcionarios de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la Capital, por considerar que sus actos giran alrededor del accidente mortal del 7 de junio de 2024.

Lista de servidores públicos involucrados en el caso

Por primera vez desde que inició el proceso, este jueves se manejó, dentro del juicio, la lista de los nombres de servidores públicos que se encontraban en funciones justo el día del accidente.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Taxistas colapsan la 57 y amagan con protestas cada semana
    Taxistas colapsan la 57 y amagan con protestas cada semana

    Taxistas colapsan la 57 y amagan con protestas cada semana

    SLP

    Rubén Pacheco

    La manifestación provocó filas kilométricas y caos vial durante más de dos horas.

    Cuestiona oposición iniciativa para certificar a candidatos
    Cuestiona oposición iniciativa para certificar a candidatos

    Cuestiona oposición iniciativa para certificar a candidatos

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El PAN y Morena expresan preocupación sobre posibles violaciones constitucionales y uso político

    Aplican sanciones a dos bares de Coronel Romero
    Aplican sanciones a dos bares de Coronel Romero

    Aplican sanciones a dos bares de Coronel Romero

    SLP

    Redacción

    "El Crazy Juan" no contaba con su refrendo 2026 vigente

    SEP adelanta las vacaciones; fin del ciclo será el 5 de junio
    SEP adelanta las vacaciones; fin del ciclo será el 5 de junio

    SEP adelanta las vacaciones; fin del ciclo será el 5 de junio

    SLP

    Pulso Online

    El regreso a las aulas está programado para el 17 de agosto