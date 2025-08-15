Compartirán Pozos y la UUZI labores de limpieza

De momento, ni el gobierno de Villa de Pozos ni la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) han definido qué obras o trabajos concretos se han logrado realizar a partir del convenio de colaboración firmado por ambas partes, sin embargo, se dijo que sí hay planes de mejora.

Ayer se solicitó información a las dos instancias, pero la respuesta fue apenas una promesa de investigar qué obras o trabajos ya pudieron concretarse.

El convenio, firmado a finales del mes pasado, julio, estipula que estará orientado “a la limpieza de espacios públicos; retiro de escombro y residuos, así como al mantenimiento de vialidades clave dentro del área productiva”.

Este último punto, “mantenimiento de vialidades clave dentro del área productiva” generó dudas debido a que la Zona Industrial está ubicada totalmente dentro del municipio de la capital, por lo que la participación de Villa de Pozos en esa labor significaría intervenir en un territorio que no le corresponde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, voceros del Concejo Municipal poceño aclararon que, más que nada, se trata de realizar mejoras en vialidades y áreas de que sí pertenecen a este municipio, pero que son usadas por sus residentes para llegar a la Zona Industrial.

Pozos también aplica ya algunos operativos de seguridad para proteger a hombres y mujeres que van o vienen del parque productivo pero que, de hecho, residen en el nuevo municipio.

Se espera que en los próximos días, ambas partes puedan informar de avances concretos de su convenio de colaboración.