logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Compartirán Pozos y la UUZI labores de limpieza

Por Leonel Mora

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Compartirán Pozos y la UUZI labores de limpieza

De momento, ni el gobierno de Villa de Pozos ni la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) han definido qué obras o trabajos concretos se han logrado realizar a partir del convenio de colaboración firmado por ambas partes, sin embargo, se dijo que sí hay planes de mejora.

Ayer se solicitó información a las dos instancias, pero la respuesta fue apenas una promesa de investigar qué obras o trabajos ya pudieron concretarse.

El convenio, firmado a finales del mes pasado, julio, estipula que estará orientado “a la limpieza de espacios públicos; retiro de escombro y residuos, así como al mantenimiento de vialidades clave dentro del área productiva”.

Este último punto, “mantenimiento de vialidades clave dentro del área productiva” generó dudas debido a que la Zona Industrial está ubicada totalmente dentro del municipio de la capital, por lo que la participación de Villa de Pozos en esa labor significaría intervenir en un territorio que no le corresponde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, voceros del Concejo Municipal poceño aclararon que, más que nada, se trata de realizar mejoras en vialidades y áreas de que sí pertenecen a este municipio, pero que son usadas por sus residentes para llegar a la Zona Industrial.

Pozos también aplica ya algunos operativos de seguridad para proteger a hombres y mujeres que van o vienen del parque productivo pero que, de hecho, residen en el nuevo municipio.

Se espera que en los próximos días, ambas partes puedan informar de avances concretos de su convenio de colaboración.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gama: cambio de proceso electoral aún sin iniciativa
Gama: cambio de proceso electoral aún sin iniciativa

Gama: cambio de proceso electoral aún sin iniciativa

SLP

Ana Paula Vázquez

Miles de jóvenes potosinos reciben apoyo federal
Miles de jóvenes potosinos reciben apoyo federal

Miles de jóvenes potosinos reciben apoyo federal

SLP

Daniel Ortiz

Se trata de beneficiados por Jóvenes Construyendo el Futuro

Ampliación de viviendas es irregular recurrentemente
Ampliación de viviendas es irregular recurrentemente

Ampliación de viviendas es irregular recurrentemente

SLP

Flor Martínez

Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública
Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública

Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública

SLP

Ana Paula Vázquez

Dejará en segundo plano obras para peatones y ciclistas: Ruelas Gaitán