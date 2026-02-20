logo pulso
Comunicadora pide apoyo para emergencia médica

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
La conductora de televisión Adriana Judith Alvarado Morales, también conocida en redes como Addy Alvarado TV solicitó a la comunidad potosina apoyo para enfrentar una situación médica que afecta a su salud.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Alvarado Morales indicó que tras sufrir un desvanecimiento que afectó temporalmente sus capacidades de lenguaje, análisis posteriores descubrieron que padecía hidrocefalia y un tumor en su glándula pineal.

Indicaron que el diagnóstico es optimista, pues una resonancia magnética no mostró indicios agresivos ni crecimiento rápido del tumor, pero indicó que es necesaria una endoscopia cerebral, extraer el líquido acumulado y hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico y evitar complicaciones. "El tiempo es clave. Antes de que inicie marzo debo estar en quirófano", señaló.

La presentadora señaló que no cuenta con seguro de gastos médicos mayores y que su sueldo no alcanza a cubrir los gastos hospitalarios, estudios, medicamentos y cirugía requerida. Además, es el sostén de sus dos hijos menores de edad y de su madre. Por esa razón, Adriana Alvarado inició una campaña de recaudación de apoyos a través de la plataforma GoFundMe y cuentas bancarias para cubrir el procedimiento. La meta es recaudar 500 mil pesos

Los medios para aportar donativos son la cuenta a su nombre del banco Santander 60560338077 y el siguiente enlace página de GoFoundMe: www.gofundme.com/f/endoscopia-cerebral?attribution_id=sl:dc75a5ad-b9f5-42ef-a609-90f7c411bc7d&lang=es_MX&ts=1771509524&utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=whatsapp.

