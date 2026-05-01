Con exigencias, marchan miles de trabajadores en SLP

Miles de trabajadores adheridos a sindicatos llenaron calles y plazas en conmemoración del Dia del Trabajo y para visibilizar la nueva realidad laboral, exigir respeto a contratos colectivos y transparencia en la relación con patrones.

El Sindicato único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (Sutsge) recorrió calles del centro histórico en un grupo de 4 mil trabajadores que laboran para diferentes oficinas gubernamentales del Poder Ejecutivo, de organismos descentralizados y del Poder Judicial y del Congreso del Estado. También acudieron con ellos trabajadores del Sistema Estatal DIF, Fiscalía General del Estado, Instituto de Fiscalización Superior del Estado, parques Tangamanga y casas de asistencia.

El SUTSGE pidió a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado la reinstalación de trabajadores despedidos, pagos de estímulos y liquidación de trabajadores jubilados de diferentes dependencias públicas y los escalafones de trabajadores que desempeñan funciones que no están correctamente remuneradas.

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El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (SITTGE) también presentó un amplio pliego de demandas, pero sus trabajadores se apostaron en la Plaza de Armas y tomaron el kiosco.

En tanto, en las calles coincidieron otros sindicatos de gobierno, además de trabajadores de la industria vidriera, automotriz y de diferentes gremios de obreros.