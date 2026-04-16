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Con solo mil afiliados, PRI es el partido con menor militancia en SLP

Asegura que reinició su padrón y prepara campaña de afiliación en la capital

Por Ana Paula Vázquez

Abril 16, 2026 03:08 p.m.
A
Con solo mil afiliados, PRI es el partido con menor militancia en SLP

El PRI se ubicó como el partido con menor número de militantes en San Luis Potosí, con mil 115 afiliados registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, su dirigencia estatal desconoció la cifra y afirmó que el padrón fue eliminado recientemente para iniciar un nuevo proceso de afiliación.

La presidenta estatal del partido, Sara Rocha Medina, explicó que la decisión fue dar de baja todos los registros para evitar inconsistencias o posibles sanciones, por lo que el padrón actual no reflejaría la realidad del instituto político.

"No sé por qué dan esa cifra; nosotros empezamos de cero", señaló.

De acuerdo con datos del INE, con corte al 30 de enero de 2026, el PRI se encuentra muy por debajo del resto de partidos en la entidad. Morena encabeza la lista con más de 218 mil militantes, seguido por el PVEM con más de 145 mil, mientras que otras fuerzas como Movimiento Ciudadano, PT y PAN también superan al tricolor.

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Pese a ello, la dirigencia estatal sostuvo que el número de afiliados no necesariamente refleja el comportamiento electoral, aunque reconoció que el fortalecimiento del padrón es una tarea pendiente.

En ese sentido, adelantó que este mes iniciará una campaña de afiliación en la capital potosina, la cual se extenderá durante el resto del año e incluirá la entrega de credenciales a militantes, un mecanismo que no se implementaba desde hace varios años.

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