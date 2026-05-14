Conagua "corrige" a Badillo
La obra será ejecutada por la CEA con coordinación de Interapas y recursos federales, con inicio en junio.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí informó que la intervención en la presa San José forma parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) con un monto de 4.2 millones de pesos y un alcance distinto al señalado por el legislador morenista Cuauhtli Badillo Moreno.
Legislador morenista y su versión sobre el proyecto
El legislador insiste en que el proyecto de saneamiento de la presa ya fue aprobado con una inversión estimada de entre 16 y 18 millones de pesos y que contempla el retiro de lirio acuático, el mantenimiento del cárcamo principal y acciones para evitar el ingreso de aguas negras desde la comunidad de Escalerillas.
El diputado de Morena afirmó que se trata de un proyecto trabajado desde el Congreso del Estado en coordinación con la Conagua y dependencias federales. Señaló que la obra será financiada con recurso federal y ejecutada en el estado por la Comisión Estatal del Agua (CEA), con la participación de organismos operadores como Interapas en tareas de coordinación.
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Cronología y ejecución de los trabajos
El diputado agregó que los trabajos iniciarían en junio y tendrían una duración aproximada de dos meses.
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