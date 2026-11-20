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El Conalep plantel "Ing. José Antonio Padilla Segura" en Soledad de Graciano Sánchez, registra alrededor de un 80 por ciento de colocación laboral entre sus egresados, mientras que entre el 90 y 95 por ciento de los estudiantes que participan en el modelo de educación dual logra incorporarse a la empresa donde realiza su formación, informó el director del plantel, Ariel San Martín Castellanos Guillén.

Destacó qué en San Luis Potosí y particularmente esta institución cuenta con profesionales técnicos capacitados para atender las necesidades de la industria, por lo que el plantel trabaja en la preparación de jóvenes especializados para evitar que las empresas tengan que recurrir a trabajadores de otros estados.

El director sostuvo que actualmente, 72 alumnos realizan su formación en aproximadamente 15 empresas, cifra que esperan incrementar a 100 durante el primer semestre de 2027.

Explicó que el modelo dual permite que los alumnos ingresen a las empresas desde tercer semestre y permanezcan alrededor de un año y medio, donde reciben capacitación y son evaluados directamente en el área de trabajo. La intención es que, al concluir sus estudios, puedan quedarse a laborar en esos mismos centros, con conocimientos sobre sus procesos

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y necesidades.

En cuanto a la oferta educativa, señaló que el plantel incorporó las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Administración e Industria Automotriz, esta última próxima a iniciar su cuarto semestre. Ambas especialidades cuentan con trayectos técnicos definidos en coordinación con empresas y representantes del Clúster Automotriz.

A estas opciones se suman las carreras de Alimentos y Bebidas y Electricidad Industrial, cuyos perfiles también son solicitados por el sector productivo.

Agregó que durante la graduación de la generación 2026 egresaron 278 estudiantes, quienes además de recibir su título como profesionales técnicos bachilleres obtuvieron certificaciones en competencias laborales avaladas por un organismo externo al Conalep.