Concentrarán propuestas en dictamen único de reforma electoral

Diputados y diputadas locales sostuvieron una reunión a puerta cerrada para destrabar la reforma político-electoral y avanzar en la integración de un dictamen único antes de que concluya el periodo legislativo. El proceso se desarrolla bajo presión de tiempos (30 de junio) y con diferencias aún no resueltas entre las bancadas.

En la mesa se acordó concentrar en un solo documento las iniciativas de los grupos parlamentarios y la propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). A partir de ello, las fracciones afinan observaciones y reservas que serán llevadas a la discusión formal del próximo martes.

Uno de los temas abordados fue la intención de incorporar delitos como el desvío de recursos públicos y la llamada "narcopolítica". Sin embargo, estos planteamientos quedaron fuera del eje de la reforma, al considerarse que ya están previstos en el marco penal vigente.

En paralelo, se revisaron ajustes a los tiempos del proceso electoral y propuestas en materia de igualdad sustantiva y acciones afirmativas. También se analizó la iniciativa del diputado Héctor Serrano Cortés para establecer filtros de elegibilidad en las candidaturas, como exámenes de control y confianza, lo que generó posiciones divididas por posibles implicaciones en derechos humanos y el riesgo de sobrerrepresentación del partido en el poder.

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Las negociaciones continúan en privado mientras se ajusta el dictamen final. El Congreso busca aprobarlo antes del arranque formal del proceso electoral en noviembre, aunque hasta ahora no existe consenso sobre su alcance.