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Concentrarán propuestas en dictamen único de reforma electoral

Con presión del plazo, diputados y diputadas revisan temas como igualdad sustantiva y filtros a candidaturas

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 13, 2026 03:06 p.m.
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Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

Diputados y diputadas locales sostuvieron una reunión a puerta cerrada para destrabar la reforma político-electoral y avanzar en la integración de un dictamen único antes de que concluya el periodo legislativo. El proceso se desarrolla bajo presión de tiempos (30 de junio) y con diferencias aún no resueltas entre las bancadas.

En la mesa se acordó concentrar en un solo documento las iniciativas de los grupos parlamentarios y la propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). A partir de ello, las fracciones afinan observaciones y reservas que serán llevadas a la discusión formal del próximo martes.

Uno de los temas abordados fue la intención de incorporar delitos como el desvío de recursos públicos y la llamada "narcopolítica". Sin embargo, estos planteamientos quedaron fuera del eje de la reforma, al considerarse que ya están previstos en el marco penal vigente.

En paralelo, se revisaron ajustes a los tiempos del proceso electoral y propuestas en materia de igualdad sustantiva y acciones afirmativas. También se analizó la iniciativa del diputado Héctor Serrano Cortés para establecer filtros de elegibilidad en las candidaturas, como exámenes de control y confianza, lo que generó posiciones divididas por posibles implicaciones en derechos humanos y el riesgo de sobrerrepresentación del partido en el poder.

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