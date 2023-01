Concierto en Fundadores, foros y sesiones solemnes, en los festejos del centenario de la Autonomía de la UASLP

El rector Alejandro Javier Zermeño Guerra detalló los festejos del centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) el próximo martes 10 de enero.

En la víspera y para recibir el día del centenario, fue programada en la Plaza de los Fundadores una serie de presentaciones de grupos musicales desde las 5 de la tarde del lunes 9 hasta las 0 horas, por parte de universitarios que incluyen estudiantes, egresados y personal. La idea es estar presentes en la plaza y en el edificio central de la UASLP para dar la bienvenida al día del centenario.

Entre otros eventos habrá un foro con la participación del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue; el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro; y los exrectores de la UASLP, Guillermo Delgado Robles, Jaime Valle Méndez, Mario García Valdez y Manuel Fermín Villar Rubio así como el actual rector, Alejandro Javier Zermeño Guerra.

La sesión de experiencias no incluye al ex rector José de Jesús Rodríguez Martínez, porque su estado de salud no se lo permite.

También se espera la presencia de los expresidentes de la Federación Universitaria Potosina.

El 10 de enero, a las 10 horas, se desarrollará la sesión solemne del H. Consejo Directivo Universitario, mientras que a las 13 horas se realizará la ceremonia conmemorativa.

A las 19 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, se presentará el concierto del centenario, pieza musical escrita para celebrar los 100 años de Autonomía de la UASLP.

También como parte de las celebraiones del Centenario, el miércoles 18 de enero, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario se realizará la conferencia magistral del doctor Daniel William Phillips, Nobel de Física 1997 mientras que el jueves 19 de enero se realizará la presentación del libro 100 Años de Autonomía.

stas actividades son parte de las que también se han planeado en cada una de las Facultades y Campus de la UASLP, en las que se tienen previstas exposiciones fotográficas, fílmicas, exposiciones, carteles, intervenciones y presentaciones teatrales.

En las facultades, también se tiene previstas actividades culturales, científicas, tecnológicas y sobre todo, acciones para acercar a la UASLP a la población, con ferias de salud, visitas científicas a escuelas primarias, secundarias y preparatorias, promoción de la oferta académica y eventos deportivos.

A lo largo de 2023, continuarán las celebraciones en diversas formas para conmemorar los primeros 100 años de Autonomía de la UASLP y refrendando el compromiso que la universidad tiene como ente de investigación, enseñanza y divulgación del saber.