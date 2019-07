Concluye temporada de incendios con más 23 mil hectáreas afectadas

La Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en San Luis Potosí y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) del Gobierno del Estado, informaron que al cierre de la temporada de incendios 2019, en la entidad, se registraron 58 eventos con una afectación de 23 mil 098 hectáreas, siendo los más significativos el de la Sierra de San Miguelito en la capital, el de Ciudad Valles y el de Rioverde.

De acuerdo con los datos de la CONAFOR, las cuatro zonas del estado resultaron afectadas; la Centro con 18 incendios y 14 mil 477 hectáreas siniestradas, la Huasteca con 24 incendios y 4 mil 604 hectáreas siniestradas, la Media con 6 incendios y 2 mil 801 hectáreas siniestradas, y el Altiplano con 10 incendios y mil 216 hectáreas siniestradas, siendo el periodo más crítico el mes de mayo.

Del total de las hectáreas afectadas en los 20 municipios que registraron incendios, al cierre de la temporada 2019 este 30 de junio, 95.32 por ciento corresponde a materia no arbolada como arbustivo, herbáceo, hojarasca y suelo orgánico de fácil recuperación natural; mientras que el 4.68 por ciento restante fue de arbolado adulto y renuevo, en las que se requerirá de una intervención más especializada para su restauración.

Se informó que para el desarrollo del Programa de Restauración que se trabajó con especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, Representantes de la Sociedad Civil y de la Iniciativa Privada, se invitará a la sociedad para que se sumen al proyecto.

Autoridades del Comité Estatal Contra Incendios Forestales destacaron que si bien, la temporada concluye oficialmente el 30 de junio, estarán pendientes dos semanas más, ya que al no tener lluvias suficientes se deberá mantener el monitoreo de las zonas susceptibles a incendiarse y reiteraron el llamado a la población para que mantengan acciones de prevención, como no encender fogatas, no tirar colillas de cigarro encendidas, no dejar botellas de vidrio, y no dejar basura en general.