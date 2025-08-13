logo pulso
Confirma el Inegi caída de 28% de construcción en SL

Enoja al gobernador que IP señale la baja, pero el Inegi la confirma

Por Jaime Hernández

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Confirma el Inegi caída de 28% de construcción en SL

Mientras que los indicadores oficiales federales apuntan a que este año se registra una contracción en la industria de la construcción, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona criticó los señalamientos empresariales sobre la baja de la actividad.

El mandatario consideró “una tontería” el señalamiento hecho hace unos días por parte del presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Leopoldo Stevens Amaro, en el sentido de que la obra pública se contrajo 32% este año, solicitando a las autoridades estatales y federales estrategias para mitigar el impacto y reactivar la inversión.

También señaló al dirigente estatal de la Coparmex, Gerardo Ortuño Díaz Infante, al que señaló porque demerita frecuentemente a las autoridades locales y federales.

Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman que este año se registra una reducción en la inversión en proyectos de construcción.

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del Inegi, actualizada a mayo de este año, muestra que en los primeros cinco meses de 2025, la inversión en el sector cayó 28%, al descender de siete mil 274.1 millones de pesos sumados el año pasado a cinco mil 234 millones de pesos, es decir, una pérdida de dos mil 040 millones de pesos.

La mayor baja se dio en el sector público, que bajó 51.4%, de dos mil 838.4 millones de pesos a mil 377.4 millones, una pérdida de mil 461 millones de pesos.

Mientras que en el sector privado, la inversión acumulada en San Luis fue de tres mil 856.5 millones de pesos, 579 millones de pesos menos que los cuatro mil 435.6 millones registrados el año pasado, sufriendo una reducción de 13 por ciento.

(Con información de Martín Rodríguez)

