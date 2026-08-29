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Confirma Gallardo dos cambios más en su gabinete

Por Rubén Pacheco

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Confirma Gallardo dos cambios más en su gabinete
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      Como lo anunció hace unos días en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que realizará al menos dos cambios más en el gabinete de la administración.

      Si bien no estableció fechas específicas, ni en qué áreas se llevarán a cabo, refirió que los movimientos forman parte de la estrategia operativa y administrativa para fortalecer el último año del sexenio. 

      "Vamos a hacer todavía ajustes. Vamos a cerrar muy fuerte, entonces vamos a cerrar con ajustes (...) unos dos yo creo, fácilmente", remarcó.

      El pasado 21 de agosto, Gallardo Cardona expuso que, como sucedió con Isabel Leticia Vargas Tinajero en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), habrá más enroques en la administración, porque parte de los integrantes del gabinete ya "están cansados" de las jornadas 24/7.

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      La administración estatal ha sido cuestionada por la continua rotación del gabinete legal y ampliado, pues desde el 26 de septiembre del 2021 cuando tomó posesión del Poder Ejecutivo, solo se mantiene J. Guadalupe Torres Sánchez al frente de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

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