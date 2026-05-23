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Confirma SSPC detención de excandidato de Morena en Tampamolón

Isidro "N" y Gabriela "N" fueron puestos a disposición de la FGR; familiares habían denunciado que desconocían su paradero.

Por Redacción

Mayo 23, 2026 09:19 a.m.
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Confirma SSPC detención de excandidato de Morena en Tampamolón
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado confirmó la detención de Isidro "N", de 52 años, y Gabriela "N", de 47 años, en el municipio de Tampamolón Corona, luego de que familiares y allegados reportaron públicamente que se desconocía su paradero.

      Isidro "N" ha sido identificado como excandidato de Morena a la presidencia municipal de Tampamolón Corona en la pasada elección.

      De acuerdo con la versión oficial, la detención fue realizada por elementos de la Guardia Civil Estatal sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, a la altura del rancho El Diamante, donde presuntamente detectaron una camioneta cuyos ocupantes mostraron una actitud evasiva e intentaron huir al notar la presencia policial.

      La SSPC informó que durante la acción policial fueron aseguradas ocho armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47, un arma tipo escopeta semiautomática, un AR-15, dos rifles de distintos calibres y tres armas cortas, además de siete cargadores, 86 cartuchos útiles y una camioneta Dodge RAM color rojo.

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      La dependencia estatal señaló que las personas detenidas y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que determinará su situación jurídica.

      Horas antes, familiares y personas cercanas al caso habían denunciado que Isidro Mejía Gómez y Gabriela Sánchez habrían sido retirados de su domicilio por presuntos elementos estatales, sin que se conociera su paradero ni si habían sido presentados ante alguna autoridad.

      Con el comunicado oficial, la SSPC sostiene que ambos fueron detenidos durante una acción operativa y que quedaron bajo responsabilidad de la autoridad federal.

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