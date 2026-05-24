Confirman llegada de García Valdez a Sedeco

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Fuentes del Gobierno del Estado confirmaron que Mario García Valdez será el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en sustitución de Jesús Salvador González Martínez, como parte de los ajustes que se realizan en distintas áreas de la administración estatal.

El exrector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y exalcalde de la capital dejará la Secretaría de Cultura (Secult), dependencia que encabezaba desde octubre de 2023.

Con este movimiento, la Sedeco suma su cuarto titular en lo que va de la actual administración estatal. Antes ocuparon el cargo Arturo Segoviano, Juan Carlos Valladares y posteriormente Salvador González Martínez, quien asumió la dependencia en abril de 2024.

Entre los temas que quedarán bajo la responsabilidad de García Valdez se encuentran proyectos de inversión privada, promoción industrial, atracción de empresas y la organización de la Expo Potosí Industrial 2026.

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También deberá dar seguimiento a la estrategia de promoción económica internacional impulsada por el Gobierno estatal mediante oficinas de representación instaladas en Estados Unidos y Asia, además de la captación de nuevas inversiones manufactureras.

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El nombramiento forma parte de una serie de cambios previstos en el gabinete estatal durante la recta final del sexenio.