Congresistas urgen a fortalecer medidas contra inseguridad

Las congresistas Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, del PRI, y Marite Hernández Correa, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hicieron un llamado a las autoridades de todos los niveles de Gobierno para que fortalezcan las medidas de prevención y combate a la delincuencia y se den resultados concretos a la sociedad.

La primera de ellas señaló que, "evidentemente, las autoridades están siendo rebasadas. ¿Cómo puede ser posible que existan tantos muertos y tan pocos resultados en la mayoría de los casos?".

"Lamentablemente, pareciera que uno es negativo, pero no hay manera de que uno pueda tener confianza de que se va a investigar, cuando existen muestras claras de que las cosas no se están resolviendo. No es que uno sea pesimista y quiera manchar el nombre de los titulares de las instituciones encargadas de la seguridad pública, pero, al final del día, la realidad ahí está y las autoridades están siendo rebasadas", finalizó.

Marite Hernández Correa, a su vez, puntualizó que "los titulares de las corporaciones de seguridad pública deben de dar la cara a la ciudadanía porque tienen una alta responsabilidad de velar por la seguridad y los derechos. Si se esconden, ¿entonces qué tipo de gobierno tenemos?".

Por ello, opinó, "es necesario hacer un llamado fuerte al Gobierno del Estado y a los titulares de las instituciones responsables de la seguridad pública para que den resultados".

Indicó que "lo más grave es que llegue a naturalizarse la violencia, porque los ciudadanos no podemos acostumbrarnos a vivir con miedo y con violencia; tenemos un Estado que tiene recursos para implementar medidas de prevención. No sé por qué no se hace".