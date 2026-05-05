Congreso local opera con pocas comisiones

El Congreso del Estado de San Luis Potosí opera con un número de comisiones legislativas por debajo del promedio nacional, lo que lo coloca en desventaja organizativa frente a otras entidades del país, de acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2025 elaborado por el INEGI.

Congreso potosino y su estructura legislativa

El informe señala que el Poder Legislativo potosino cuenta con 27 comisiones, mientras que el promedio nacional es de 32 por congreso, lo que implica una menor especialización en la atención de temas parlamentarios.

En contraste, entidades como el Estado de México, Veracruz y Tamaulipas superan las 40 comisiones, ampliando su capacidad de análisis legislativo.

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Temas y productividad legislativa en San Luis Potosí

A nivel nacional, los temas más atendidos por las comisiones son gobierno y política interior, con 62 registros, seguido de desarrollo urbano y vivienda con 60, así como derechos humanos con 58. Esto refleja una agenda legislativa enfocada en gobernabilidad y políticas sociales, rubros donde la estructura de comisiones resulta clave.

En cuanto a productividad legislativa, San Luis Potosí reportó la presentación de 323 iniciativas, lo que representa apenas el 2.7 por ciento del total nacional de 11 mil 967 propuestas. La cifra lo ubica a media tabla, lejos de estados con mayor dinamismo como Puebla, que acumuló 818 iniciativas, o Nuevo León y Estado de México, ambos por encima de las 690.

Otro indicador relevante es la reelección legislativa, donde la entidad también se mantiene por debajo del promedio nacional. Solo 14.8 por ciento de las y los diputados locales repitieron en el cargo, frente al 19.4 por ciento a nivel país.

Este comportamiento contrasta con entidades como Chihuahua, donde más de la mitad de sus legisladores lograron reelegirse.

Pese a estos indicadores, el Congreso potosino mantiene una integración con ligera mayoría femenina, con 51.9 por ciento de mujeres, en línea con la tendencia nacional que consolida la paridad de género en los poderes legislativos estatales.