Conmemoran a madres en penales de SLP

Los Centros Estatales de Reinserción Social de San Luis Potosí realizan diversas actividades por el Día de las Madres, dirigidas a mujeres privadas de la libertad y sus familias.

De acuerdo con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, las actividades buscan promover la convivencia familiar, el respeto y el fortalecimiento de vínculos como parte del proceso de reinserción social.

En el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, las jornadas iniciaron desde el 4 de mayo, con participación de asociaciones civiles y grupos religiosos.

En el penal de Tancanhuitz, se programaron presentaciones culturales, convivencias con música tradicional, alimentos típicos y actividades recreativas.

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La titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Carmen Concepción Villa Galarza, informó que en los centros de Ciudad Valles, Tamazunchale y Rioverde también se realizan concursos de canto y poesía, presentaciones musicales, dinámicas recreativas, entrega de flores y espacios de convivencia familiar.

Entre las actividades se incluyeron ejercicios como "Carta a mi madre" y la interpretación de las tradicionales mañanitas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, señaló que estas acciones forman parte de una política de reinserción social con enfoque humano, orientada a promover valores, integración familiar y oportunidades de desarrollo personal.