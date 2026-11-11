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Construcción viola sellos de clausura

Por Martín Rodríguez

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Construcción viola sellos de clausura
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      Adultos mayores vecinos de la Colonia Jardín, denuncian la construcción irregular de un edificio de departamentos en la calle Fray Diego de la Magdalena, mismo que continúa con suministro de materiales y obra a pesar de que cuenta con sellos de clausura que datan de hace varios años.

      Entre las irregularidades que refieren, incluye la invasión y deformación de una banqueta en caída hacia el interior del predio, lo que ha provocado accidentes, además de instalaciones eléctricas que pudieran provocar un accidente con niños que jalen los cables.

      Otra irregularidad se refiere al hecho de que las ventanas invaden la privacidad de los predios contiguos, ya sea viviendas particulares o de otros usos, y a pesar de los motivos de clausura, se encuentran en proceso de edificación y equipamiento.

      Aseguraron que aunque en varias ocasiones, la Dirección de Desarrollo Urbano ha "resellado" con engomados de obra suspendida, los constructores se brincan la determinacion de la autoridad.

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      Por todo ello, consideran que se trata de la construcción de un edificio de manera irregular en la calle de Fray Diego de la Magdalena 1020.

      Mencionaron que la construcción lleva varios años y que según sus características, no cumple con las especificaciones necesarias para ser autorizada. Por ejemplo, advierten que en los "claros", espacios o ventanas, la visión de los inquilinos apunta hacia los patios y azoteas de sus casas, lo que por sí solo es un acto constitutivo de violación a la privacidad.

      Advirtieron que por tratarse de una zona de densidad poblacional baja, el inmueble de la zona rompe con la normatividad.

      Precisaron que personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la Capital clausuró la obra hace dos años, por haber encontrado irregularidades y a pesar de eso, a diario y en plena luz del día, al edificio siguen ingresando los trabajadores y materiales de construcción y también es evidente la forma en que van adelantando la construcción de la obra con todo y sellos de clausura.

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