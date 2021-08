Continúa FGE con las acciones necesarias para la localización de Zoé: Alvarado Silva

El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Pablo Alvarado Silva, informó que respecto a la petición de la señora Carolina Gómez, madre de la niña Zoé Zuleica, sobre realizar una diligencia en un albergue de Xalapa, Veracruz, en donde se encuentra una menor con características similares a su hija, esta se ha atendido desde el mes de julio y aún se trabaja en ello para en los próximos días realizarse.

"En ese sentido a principios del mes de julio, se solicitó una colaboración a la Fiscalía General del Estado de Veracruz en dos vertientes; en primer lugar se llevará a cabo la recopilación del ADN de la niña que se localiza albergada allá en Xalapa, en aras de que se pudiera hacer la confronta del ADN en este caso de la señora Carolina y poder verificar de manera científica si se trata de la misma persona; y por otro lado solicitarles el apoyo para que la señora se trasladé a Xalapa, para que pueda hacer una identificación directa y pueda reconocer a la menor", explicó."En esa ruta, de la colaboración que hasta este momento se encuentra diligenciándose, nos respondieron de manera preliminar el DIF de Xalapa, que no consideraban viable por ese momento que se trasladara la señora Carolina a realizar la identificación por cuestiones de procedimiento internos y que tenían que agotar ellos algunas acciones", agregó.Alvarado Silva confirmó que con el afán de continuar con las acciones que lleven a esclarecer este caso, el cual es de gran relevancia para la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y en el que no se ha escatimado recursos, en los próximos días, la madre de Zoé en compañía de personal de la Unidad de Personas Desaparecidas y de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) se trasladará a Xalapa."Nosotros en aras que se respete el derecho de toda persona a ser buscada, el derecho humano de la verdad y de acceso a la justicia es que se insiste para que se pueda trasladar a Veracruz; ahora les puedo informar que en los próximos días se realizará esta acción para efecto de darle y brindarle todo el apoyo a la señora Carolina", indicó.Además de esto, la Fiscalía estaría en espera de los resultados de las pruebas de ADN y en caso de no obtener resultados positivos se continuará con la búsqueda de Zoé."Estamos a los tiempos que nos vayan representando las instituciones del otro Estado, esto no quiere decir que también nosotros estemos insistiendo con ello, para agilizar su actuar".