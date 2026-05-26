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Continúan cierres viales por megapuente en carretera a Rioverde

Los trabajos de reencarpetamiento afectan rutas en Bulevar Valle de los Fantasmas.

Por Redacción

Mayo 26, 2026 11:59 a.m.
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Continúan cierres viales por megapuente en carretera a Rioverde
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      La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil de Soledad informó sobre distintos cierres de circulación vehicular, por trabajos de reencarpetamiento asfáltico como parte de la construcción del Puente Superior de Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas (carretera a Rioverde), este martes 26 de mayo.

      LOS CIERRES SON LOS SIGUIENTES:

      - Cierre en Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas, al inicio de la colonia San Luis Uno con dirección a Abastos.

      - Cierre en Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas con dirección hacia La Virgen, (referencia lateral de la Gasolinera Mobil)

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      - Cierre en Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas con dirección hacia Las Cruces.

      Para el desarrollo adecuado de estas labores, elementos de Seguridad Vial y Movilidad brindarán apoyo a las y los automovilistas, para mantener el orden y la seguridad vial en la zona desviando a los automovilistas hacia rutas alternas.

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