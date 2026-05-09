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Continuarán cierres por montaje de trabes en megapuente

La Seduvop informó que las maniobras seguirán durante la noche en carretera a Rioverde y Circuito Potosí

Por Redacción

Mayo 09, 2026 03:28 p.m.
A
Continuarán cierres por montaje de trabes en megapuente

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que este viernes iniciaron los trabajos de montaje de las trabes centrales del megapuente ubicado en la zona de Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, las maniobras continuarán durante la noche debido a la complejidad de los trabajos, por lo que se mantendrán cierres viales parciales en la zona.

La funcionaria exhortó a las y los automovilistastomar precauciones, atender las indicaciones viales y utilizar rutas alternas mientras se desarrollan las labores.

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Según la dependencia estatal, la obra forma parte de los proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

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Los trabajos en carretera a Rioverde y Circuito Potosí se realizarán del 8 al 10 de mayo con bloqueos parciales y totales

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