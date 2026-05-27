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Contraloría frena obra del Saucito

El expediente está listo para la licitación desde marzo, pero no ha sido liberado: Galindo Ceballos

Por Rolando Morales

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Contraloría frena obra del Saucito
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      El alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció que el proceso de licitación para la obra del desnivel en El Saucito permanece detenido debido a que la Contraloría del Gobierno del Estado no ha liberado el expediente técnico, pese a que el Ayuntamiento aseguró haber concluido los trámites desde marzo.

      Contraloría no libera expediente técnico y frena licitación

      El edil explicó que el estudio técnico realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está prácticamente terminado, aunque dijo que aún no conoce el resultado final, por lo que evitó adelantar conclusiones sobre el contenido del análisis.

      Sin embargo, señaló que el principal obstáculo actualmente no es el estudio, sino la falta de autorización para avanzar con la licitación de la obra. Indicó que desde marzo se integró el expediente completo con el proyecto ejecutivo y quedó listo para iniciar el proceso licitatorio.

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      Alcalde Enrique Galindo detalla retrasos administrativos

      Galindo Ceballos afirmó que el expediente fue enviado a la Contraloría estatal para su revisión, pero hasta el momento no ha sido liberado. Añadió que todas las observaciones realizadas por la dependencia ya fueron atendidas por el Ayuntamiento.

      "El expediente para licitar está listo desde marzo y no nos lo han liberado. Eso está retrasando el proyecto y no precisamente porque nosotros lo queramos", declaró el alcalde.

      El alcalde insistió en que la revisión técnica y el consenso social con habitantes de El Saucito son procesos paralelos a la licitación, por lo que consideró necesario destrabar el trámite administrativo para no frenar el avance de la obra.

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