COPARMEX advierte baja denuncia de extorsión en San Luis Potosí

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San Luis Potosí es de los estados que menos denuncian la extorsión a nivel país, y para combatir la criminalidad, precisamente lo que debe hacerse es comenzar por denunciar para que las autoridades cumplan con su responsabilidad, advirtió la presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ana María Abascal Sainz.

Añadió que la extorsión no se da solamente en la Huasteca y en la Zona Media o en el Altiplano, sino que se da en todo el estado y en todo el país y este fenómeno como tal, no es exclusivo de San Luis Potosí, sino que incluso es una falta de incentivo para invertir en México.

Recordó que a final de cuentas se trata de un círculo vicioso que se deriva de una pésima administración de la seguridad. "Cuando no hay seguridad en el país, cuando los empresarios tienen que pagar cobro de piso, este es el impuesto más caro que los empresarios tienen que pagar y les obliga a invertir en seguridad".

Agregó que entonces lo primero que se tiene que hacer es denunciar la extorsión, "porque San Luis Potosí es uno de los estados que menos denuncias tienen por el tema de extorsión".

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Precisó que solo hay un remedio infalible para evitar seguir cayendo en manos de la delincuencia, y éste consiste en la presentación puntual de las denuncias cuando ocurre algún hecho.

Añadió que también tiene que haber mayor inversión en materia de seguridad, pero si lo hace la iniciativa privada, es una obviedad que repercute en los costos de las cadenas de suministro.

Precisó que se debe considerar que en un escenario donde prevaleciera la inseguridad, la consecuencia principal es que no se genere inversión.

"Uno de los pilares básicos de este país es la seguridad y eso obliga a que tengamos que trabajar juntos, porque también es un hecho que no es solamente prioridad del Estado, sino que es necesario establecer mesas de diálogo en conjunto para que los empresarios aporten lo que les corresponda".

Dijo que en esas mesas de diálogo debe considerarse que solo pueden avanzar si son colegiadas, para que la seguridad sea realmente prioridad del Estado, pero que finalmente contribuyan los empresarios que son los que generan la inversión, los empleos y el bienestar del país.