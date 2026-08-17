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Corregirían norma y definición de mezcal

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Corregirían norma y definición de mezcal
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      Corregir una referencia a una norma cancelada en 2017 y actualizar la definición de "mezcal" son, hasta ahora, los alcances de las dos iniciativas que el diputado Tomás Zavala González presentó para reformar la Ley del Mezcal del Estado de San Luis Potosí.

      Las propuestas no contemplan nuevas medidas para productores, distribuidores o para la cadena productiva, sino ajustes al texto de una legislación que, desde su publicación, en 2018, mantiene referencias normativas desactualizadas.

      Una de las iniciativas plantea sustituir la referencia a la NOM-070-SCFI-1994, que fue cancelada en 2017, por la NOM-070-SCFI-2016, norma que la sustituyó. La segunda busca modificar el artículo 3º para que la definición de "mezcal" establecida en la legislación estatal que coincida con la que ya contempla la norma oficial federal vigente. En ambos casos, el contenido que se pretende incorporar ya existe en la regulación federal.

      Aunque corregir una referencia normativa desactualizada evita que la legislación estatal mantenga citas que ya no corresponden con el marco vigente, las iniciativas no contemplan modificaciones relacionadas con la comercialización del mezcal, el respaldo a pequeños productores, la denominación de origen o nuevos mecanismos de fiscalización. Tampoco crean derechos ni obligaciones adicionales para quienes participan en la producción y distribución.

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      El alcance de las propuestas ocurre mientras Zavala González preside la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal, desde donde se abordan asuntos relacionados con el campo y sus actividades productivas. Sin embargo, estas dos iniciativas se concentran en la actualización técnica de la legislación y no plantean medidas sobre problemas de fondo para la cadena productiva del mezcal, como la sustentabilidad del agave.

      Ambas iniciativas fueron presentadas el 4 de agosto y continúan su curso ordinario en el proceso legislativo, sin fecha definida para su discusión en comisiones. De aprobarse, entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Plan de San Luis". Por ahora, las reformas propuestas se limitan a corregir referencias y armonizar conceptos de la legislación estatal con la normativa federal vigente.

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