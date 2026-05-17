Corren por la familia y por la UBR Maravillas

Más de dos mil personas participaron en la quinta edición de la Carrera Atlética por la Familia, organizada por el DIF Municipal de San Luis Potosí, con salida y meta en la Plaza de Fundadores.

El evento reunió a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas en silla de ruedas y familias acompañadas de sus mascotas, en una jornada enfocada en la convivencia, la inclusión y la actividad física.

La presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, informó que los recursos recaudados serán destinados a la ampliación de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) Maravillas, espacio que brinda terapia a personas con y sin discapacidad.

Durante la carrera también se realizaron actividades musicales, activaciones físicas y una rifa con más de 300 regalos para las familias participantes.

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que esta actividad se ha consolidado como una tradición familiar en la capital potosina y señaló que la convivencia en los hogares contribuye a fortalecer el tejido social.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la carrera forma parte de las acciones impulsadas para promover espacios de convivencia sana, inclusión y participación ciudadana.