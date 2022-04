Costeará Municipio el festival

El Festival San Luis en Primavera será financiado con recursos 100 por ciento propios y no de patrocinadores, pero los montos se darán a conocer cuando concluya el evento y con ello el proceso de integración de gastos, aunque "no debe haber nada oculto", declaró el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos.

"Ya me habían preguntado eso y retomo mi respuesta: la inversión conviene muchísimo, pero es algo que no tendremos bien definido hasta que termine el festival. Con toda claridad les diré lo que se invierta, no debe ser algo oculto. No es opaco, simplemente que todavía hay procesos en curso y en cuanto tenga los datos completos, los vamos a compartir", dijo en entrevista.

Respecto a la relación costo–beneficio, el presidente municipal aseguró que la derrama económica que Turismo Municipal fijó en 300 millones de pesos, así como la proyección de San Luis Potosí a nivel nacional e internacional, "serán inmensamente mayores a lo que se va a gastar".

Calificó de exitosa la presentación del Festival en la Ciudad de México y dijo que la derrama económica "no recaerá en el Ayuntamiento, sino en la población. Es parte de una estrategia de reactivación de la economía del municipio".