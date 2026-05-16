Costó 64.1 mdp el Festival San Luis

El Festival Internacional San Luis en Primavera alcanzó en 2026 su edición más costosa desde la creación del evento, al registrar una inversión pública que ascendió de 19 millones 256 mil 582.94 pesos en 2022 a 64 millones 152 mil 991.50 pesos este año, de acuerdo con información entregada por la Tesorería Municipal vía transparencia.

Crecimiento sostenido del gasto público

Según la solicitud de información 240474426000184 entregada a este medio por la Unidad de Transparencia de la administración capitalina, los datos oficiales muestran un crecimiento sostenido del gasto destinado al festival en apenas cinco años. En 2022, primera edición del evento, el Ayuntamiento reportó una inversión de 19 millones 256 mil pesos; para 2023 el monto aumentó a 40 millones 986 mil pesos, lo que representó un incremento de 112.8 por ciento respecto al año anterior.

En 2024 el gasto volvió a dispararse hasta los 63 millones 950 mil pesos, equivalente a un aumento de 55.9 por ciento en comparación con 2023. Para 2025, aunque el presupuesto se estabilizó ligeramente, el festival mantuvo un costo elevado con 62 millones 757 mil pesos, apenas 1.8 por ciento menos que el año previo.

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La edición 2026 rompió nuevamente el récord al alcanzar los 64.1 millones de pesos, con un incremento de 2.2 por ciento respecto a 2025 y de 233 por ciento en comparación con la primera edición realizada en 2022.

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Detalles de la cartelera artística y contratos

El desglose de contratos incluido en la respuesta de transparencia exhibe además los pagos más altos realizados para la cartelera artística de la edición 2026. El cantante español Miguel Bosé encabezó la lista con más de 13 millones de pesos por su presentación en Plaza de Fundadores.