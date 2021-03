Anafilaxia, la rara reacción alérgica de las vacunas ARNm contra Covid-19

Las vacunas contra el Covid-19 se desarrollaron en un tiempo récord, pues en menos de un año hubo una gran cantidad de ellas que demostraron su eficacia para frenar los contagios del nuevo coronavirus; no obstante unas de las que más llamaron la atención fueron las que emplearon una técnica pionera: el ARN mensajero (ARNm).

Y aunque en la gran cantidad de casos no se presentan efectos secundarios a destacar, un estudio de casos reales ha encontrado que en raras ocasiones las personas que son inyectadas con esta cura pueden desarrollar anafilaxia.

Los resultados fueron publicados en el "Journal of the American Medical Association" arrojaron que de 52 mil 805 personas que fueron analizadas en esta investigación, cerca del 2 por ciento experimentó esta reacción alérgica que es considerada grave.

"Para poner esto en perspectiva, esto es en gran medida comparable a las reacciones anafilácticas de los antibióticos comunes", afirmó Kimberly Blumenthal, codirectora del Programa de Epidemiología Clínica de la División de Reumatología, Alergia e Inmunología del Hospital General de Massachusetts, institución que tuvo a su cargo este análisis.

La experta y su equipo de investigación se dedicaron a analizar todas las reacciones alérgicas de las personas, incluida la anafilaxia, utilizando múltiples métodos de vigilancia para identificar la verdadera incidencia.

Si bien la anafilaxia era un riesgo que ya señalaban los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los hallazgos que llevaron a cabo los especialistas es que esta reacción ocurre en una mayor cantidad de casos, aunque todavía sigue siendo excesivamente baja, por lo que no hay grandes motivos para levantar preocupación entre las personas.

"La única exclusión de alergia para la vacunación fue un episodio anterior de anafilaxia a un ingrediente inactivo de la vacuna, llamado polietilenglicol, o uno llamado polisorbato", afirmó Paige Wickner, otra de los investigadores principales de este estudio.

La experta agregó que dentro de los casos que ocurrieron de esta reacción alérgica grave todos los pacientes tuvieron una recuperación favorable, por lo que ninguna persona requirió una intervención o uso de un tubo de respiración.

¿Qué es la anafilaxia, rara reacción a las vacunas de ARNm?

De acuerdo con el sitio MedlinePlus, la anafilaxia se trata de una reacción alérgica grave y que en algunas ocasiones puede ser hasta mortal.

Esta respuesta ocurre cuando el cuerpo se inmuta ante un alergeno, sobre todo luego que ya se ha estado expuesto a otras sustancias como el veneno de la picadura de una abeja.

Además algunos fármacos, tales como la morfina y el ácido acetisalicílico, pueden producir una respuesta similar ante la primera exposición, pues cabe señalar que todos los cuerpos responden de forma distinta.

La Clínica Mayo señaló que la anafilaxia puede ocurrir en cuestión de segundos o minutos a la exposición, esto luego que el sistema inmunitario libera un torrente de sustancias químicas.

Reacciones cutáneas, presión arterial baja, pulso débil y acelerado, náuseas, vómitos y mareos forman parte de algunos de los singos y síntomas de este malestar que en algunos casos, además del estar bajo monitoreo, requiere de una inyección de epinefrina.

¿Cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero (ARNm) contra el Covid-19?

Luego que algunos laboratorios farmacológicos han empleado la innovadora técnica del ARN mensajero para desarrollar sus vacunas contra el Covid-19, la humanidad ha tenido dudas en torno a estas inyecciones.

Al respecto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha indicado que éstas, para despertar la respuesta inmunitaria, enseñan a nuestras células a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria.

Estas inyecciones se aplican en el músculo del brazo y una vez que las instrucciones son dadas a las células inmunitarias, estas las usan para producir una porción de la "proteína spike" y es reconocida por el sistema como un cuerpo extraño, activando la respuesta inmunitaria y producción de anticuerpos.

Estas vacunas fueron sometidas a estándares rigurosos de seguridad y efectividad al igual que las demás vacunas, por lo que han sido aprobadas por las autoridades ante la seguridad que presentan.

La influenza, el Zika, la rabia y el citomegalovirus son algunos de los patógenos contra los que se ha usado este tipo de tecnología con la intención de erradicar las enfermedades que provocan.