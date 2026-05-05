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Creación de partidos, fruto del desencanto: PAN

Rodríguez Hernández exhorta a mantener activa la participación política rumbo a las elecciones de 2027.

Por Samuel Moreno

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Creación de partidos, fruto del desencanto: PAN

La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, aseguró que la posible creación de nuevos partidos políticos rumbo a las elecciones de 2027, representa por un lado, una señal de desencanto ciudadano hacia las fuerzas políticas tradicionales, pero también una oportunidad para fortalecer la democracia y ampliar la participación social.

Creación de nuevos partidos y su impacto en San Luis Potosí

Lo anterior, ante el avance de diversas organizaciones a nivel nacional que buscan su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con la intención de integrarse al sistema de partidos y eventualmente participar en los comicios, incluyendo los de San Luis Potosí.

La dirigente panista consideró que el principal beneficio para la ciudadanía es contar con más opciones políticas al momento de emitir su voto. "El beneficio siempre será la democracia y la participación ciudadana. En San Luis Potosí hemos sido ejemplo de ello, y creemos que la gente debe tener canales para ser escuchada y que su decisión realmente cuente", expresó.

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Reflexión y llamado a la mejora de los partidos existentes

No obstante, reconoció que el surgimiento de nuevas fuerzas también obedece a un "desencanto generalizado" respecto a la vida política actual, lo que obliga a los partidos existentes a reflexionar sobre sus errores y mejorar su desempeño de cara a la ciudadanía.

Rodríguez Hernández llamó a quienes impulsan estos nuevos proyectos a mantenerse activos en la vida pública, aun en caso de no concretar su registro, y subrayó que todos los actores políticos deben trabajar para ofrecer mejores perfiles y alternativas rumbo al 2027.

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