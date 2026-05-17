Crece demanda de apoyos visuales gratuitos en SLP

La presidenta del DIF Municipal de San Luis Potosí, Estela Arriaga Márquez, aseguró que la nueva edición de la Ruta de la Salud ha tenido una respuesta constante por parte de la población potosina, principalmente por la demanda de lentes y aparatos auditivos gratuitos.

La funcionaria señaló que diariamente se atienden entre 50 y 60 personas, quienes primero reciben una valoración médica general y posteriormente son canalizadas según sus necesidades, ya sea para la entrega de glucómetros, auxiliares auditivos o lentes graduados.

Uno de los principales cambios en esta edición es la instalación de una sede fija de la Ruta de la Salud en Centro Unión, que opera de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Explicó que anteriormente muchas personas dependían de que el programa llegara a sus colonias, lo que dificultaba el acceso para quienes trabajan o no podían acudir en las fechas programadas.

Arriaga destacó que la mayor parte de las solicitudes están relacionadas con problemas de visión. Tan solo en una jornada reciente, de 47 personas atendidas, 25 requerían lentes graduados. Indicó que muchas personas recurren al programa debido a que no cuentan con recursos suficientes para adquirirlos por cuenta propia.

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Además de los lentes, la demanda de aparatos auditivos también ha incrementado. La presidenta del DIF explicó que estos dispositivos suelen tener costos elevados y que, en muchos casos, las personas requieren uno en cada oído. Señaló que los auxiliares auditivos son entregados de manera inmediata una vez realizada la valoración médica.

En el caso de los lentes, explicó que el tiempo de entrega oscila entre 10 y 15 días debido al proceso de graduación. Añadió que el programa mantiene seguimiento para corregir cualquier inconveniente con la graduación, aunque afirmó que hasta el momento no han registrado problemas de este tipo.

La presidenta del DIF Municipal informó que, en términos generales, el programa ha acumulado más de 98 mil servicios otorgados desde su creación, aunque reconoció que actualmente la principal necesidad detectada continúa siendo la atención visual.

También comentó que cada vez son más los menores de edad que llegan acompañados de sus familias para revisiones oftalmológicas. Explicó que muchos casos de distracción o bajo rendimiento escolar están relacionados con dificultades para ver correctamente, situación que se detecta durante las valoraciones médicas realizadas por la Ruta de la Salud.