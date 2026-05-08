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Crecen las dudas y el rechazo a la "Ley Serrano"

Ceepac teme que limite derechos de grupos vulnerables

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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Crecen las dudas y el rechazo a la "Ley Serrano"

El Ceepac advirtió que la iniciativa que busca obligar a aspirantes a cargos públicos a aprobar exámenes de control de confianza podría afectar derechos político-electorales de indígenas, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, al añadir nuevos requisitos para ser candidato.

Ceepac advierte sobre riesgos en la iniciativa de exámenes

Aparte, diputados de oposición rechazan la propuesta del diputado del Verde, Héctor Serrano Cortés, y cuestionan el objetivo de la iniciativa.

La presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, señaló que cualquier modificación en materia electoral debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales y cumplir con criterios de proporcionalidad y no discriminación. Dijo que existe jurisprudencia que limita medidas que puedan representar obstáculos para ciertos sectores.

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Propuesta de certificación y reacciones políticas

Serrano Cortés propone obligar a quienes aspiren a cargos de elección popular —desde regidurías hasta la gubernatura— a tramitar una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática. La evaluación psicológica, poligráfica, médico-toxicológica y de análisis del entorno socioeconómico sería realizada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Gobierno estatal.

El coordinador panista, Rubén Guajardo Barrera, afirmó que el Congreso deberá impedir arbitrariedades y adelantó que el PAN prepara una propuesta propia que incluirá medidas para revisar perfiles de candidaturas.

La morenista Gabriela López rechazó que gobierno intervenga en la definición de candidaturas, pues "no puede ser juez y parte".

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