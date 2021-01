Critica diputada malas decisiones frente a la pandemia

Las inconsistencias en las estadísticas sobre fallecimientos por COVID-19 entre la Secretaría de Salud federal y el INEGI, demuestran las malas decisiones, la falta de estrategia y el engaño permanente que se pretende imponer como si los mexicanos no tuvieran capacidad de entendimiento, dijo la diputada Laura Patricia Silva Celis.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportó 68.7 por ciento más muertes que las registradas por Salud en el periodo de enero a agosto de 2020, ya que aseguró ocurrieron 108,658 muertes contra 64,414 que reportó el subsecretario Hugo López Gatell en su informe técnico del 31 de agosto.

"Esta y otras inconsistencias sobre temas relacionadas a la salud son situaciones esperadas por el mal manejo hecho desde el principio de la pandemia; si comparamos a México con si mismo en otras épocas y con otros países, veremos que la situación es grave, de emergencia y ya no solamente en el marco sanitario, sino de desarrollo social".

La diputada Silva Celis expuso que es lamentable como están las cosas, "hay que valorar que esas cifras arrojan datos pero no sabemos qué tan precisos son, creo que hay más, muchos más casos que lamentar, el tema es el pésimo manejo de la pandemia y no asumir la responsabilidad, el subsecretario de Salud miente y piensa que los mexicanos somos tontos y vamos a creer lo que nos diga así nada más".

"Estoy muy preocupada porque lo que estamos viviendo es la consecuencia de un problema muy grave y lo que se puede venir en caso de que no se haga lo correcto va a lastimar más a los mexicanos, no hay plan de vacunación, no hay espacio en los hospitales, no se atienden a médicos y enfermeras, al personal de limpieza, no hay incentivos para el campo, no hay nada que nos indique cómo vamos a salir de esto".

Apuntó la legisladora Laura Patricia Celis que el mundo hay líderes que reconocen su ineficiencia como el primer ministro de Gran Bretaña, otros tienen éxito como los asiáticos que son disciplinados y liderados por gente que entiende que primera está el interés humano y no hay espacio para la mezquindad.