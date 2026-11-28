¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El secretario de Bienestar Municipal de San Luis Potosí, Edmundo Torrescano Medina, respondió a las críticas de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza, sobre la supuesta falta de proyectos del Ayuntamiento para ejercer recursos de infraestructura social y aseguró que no son 400 millones de pesos, sino 850 millones los que el Gobierno Federal destina a la capital.

Torrescano sostuvo que estos recursos, se aplican principalmente en obras de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público y recolección de basura, mediante un presupuesto participativo en el que habitantes de la ciudad definen las prioridades a través del Consejo de Desarrollo Social. Añadió que en este órgano participa un representante de Sedesore, quien, dijo, debió informar a la dependencia estatal sobre el destino del dinero.

El funcionario municipal también cuestionó que, según los señalamientos de la secretaria estatal, Sedesore cuente con un presupuesto superior a los 3 mil millones de pesos y destine alrededor de 400 millones a infraestructura. Consideró que sería deseable que una mayor cantidad de recursos llegara a los municipios potosinos.

Sobre los programas sociales del Ayuntamiento, reconoció que no cuentan con un esquema de despensas, pero defendió el programa de pan y leche, que atiende de manera permanente a casi 10 mil familias y, afirmó, no condiciona los apoyos a la afiliación a algún partido político. También destacó la entrega de mochilas y útiles escolares de distintos colores para que cada niña y niño elija según sus preferencias, pese a que en algunas escuelas se les negó el acceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Torrescano resaltó además la operación de la primera central de maquinaria agrícola del estado, donde productores pueden solicitar gratuitamente tractores, implementos agrícolas y aerofumigadores. Añadió que el Ayuntamiento también entrega tinacos, parrillas eléctricas y de gas.