Critican gasto para transmisión de juegos del Mundial en plazas

El presunto gasto de más de 13 millones de pesos del Ayuntamiento de San Luis Potosí para actividades relacionadas con la transmisión del Mundial FIFA 2026 fue calificado como "sorprendente" por el diputado César Arturo Lara Rocha, quien cuestionó que se destinen recursos públicos a este tipo de proyectos mientras persisten problemas como el desabasto de agua y el deterioro de las vialidades en la capital.

Luego de la denuncia presentada por la organización Ciudadanos Observando, el secretario de la Comisión de Vigilancia de la Fiscalización del Congreso del Estado consideró injustificable que el gasto sea presentado como una estrategia de promoción turística.

Aunque el Gobierno del Estado también anunció actividades y transmisiones públicas relacionadas con el Mundial FIFA 2026, Lara Rocha sostuvo que el señalamiento actual se centra en el gasto ya exhibido del Ayuntamiento de la capital, particularmente por el monto reportado y el uso de recursos públicos en medio de problemas urbanos aún sin resolver.

"No sé qué tan atractivo sea para alguien de Querétaro, Zacatecas o de otra región venir a San Luis Potosí solamente para ver el fútbol", declaró el legislador, al poner en duda el impacto turístico del proyecto impulsado por el Ayuntamiento capitalino.

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Lara Rocha advirtió además que deberá vigilarse que las transmisiones no sean utilizadas con fines políticos rumbo al proceso electoral de 2027, ante las aspiraciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos. Señaló que cualquier promoción personalizada durante los eventos tendría que ser revisada por la autoridad electoral.

"Si el alcalde va a hacer algún tipo de promoción personal o del ayuntamiento a través de esta proyección, habría que hacer un llamado a la autoridad electoral", expresó.

Finalmente,el diputado llamó al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) revisar el destino de los recursos públicos asignados al proyecto y mantenerse atento ante posibles excesos o irregularidades en el manejo del presupuesto.