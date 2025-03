CUANDO LOS RIÑONES FALLAN: una batalla por la vida

El 18 de mayo de 2022, Nancy Acacia Sánchez Méndez fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica, afección que consiste en el deterioro progresivo e irreversible de los riñones, encargados de filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que luego son excretados en la orina.

El segundo jueves de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Riñón, una fecha en la que se busca concientizar a la población sobre la importancia de estos dos órganos vitales, afectados por diversos padecimientos, muchos de los cuales resultan sorpresivos para muchos pacientes que no presentaban antes ningún síntoma o indicio de enfermedad.

Fue el caso de Nancy, quien compartió que fue en abril de 2022 cuando comenzó a presentar síntomas anormales. Recuerda que sentía asco y ganas de vomitar luego de comer; posteriormente, un día amaneció muy hinchada, y en cuestión de días había subido 20 kilos solo de líquidos.

No sabía por qué le estaba pasando esto, ya que los doctores, al principio, le comentaron que sólo se trataba de estrés. Le dieron algunos medicamentos y su situación mejoró algunos días.

Sin embargo 14 de mayo de ese año cuando presentó un dolor muy fuerte en el pecho, cansancio y dificultad para respirar; pensó que se trataba de Covid-19. Al día siguiente, nuevamente amaneció hinchada, lo que la obligó a suspender las vacaciones que tenía programadas con su familia y acudir al Hospital Central para recibir atención.

Señala que ese día le comentaron que traía algo en el riñón, pero no le precisaron de qué se trataba, debido a que el hospital la canalizaría para sus estudios al área de nefrología hasta el mes de octubre.

Por recomendación del cardiólogo que la trataba de la hipertensión arterial, le proporcionó el número telefónico de un nefrólogo, quien la atendió de inmediato; tras los estudios, le informó que padecía de insuficiencia renal y requería un trasplante renal, pues sus riñones ya no estaban funcionando.

La noticia le cayó como un balde de agua fría. El médico fue muy directo; no supo qué responder. Solo recuerda que le dio una crisis muy fuerte, pues apenas unas horas antes había entrado caminando sin problemas al hospital.

Le cambió la vida

“Al doctor lo sentí muy frío, en la noticia que me estaba dando y entré como en una crisis muy fuerte. Nos salimos de ahí, me dijeron que necesitaba un ultrasonido de riñón. Fui a buscar un médico y cuando me hacen el ultrasonido, él ya vio mis riñones necrosados, es decir, estaban colapsados y ya no tenían función; ya no filtraban absolutamente nada”

Al acudir con otro especialista en nefrología, le explicó sobre el tratamiento sustitutivo, que consiste en dos tratamientos: diálisis peritoneal o hemodiálisis. En cualquiera de los dos, los pacientes deben estar conectados a una máquina que ayuda a que los riñones funcionen.

“Nos conectan dos o tres veces por semana, de dos a tres horas, dependiendo de la situación. Después me habló de sustitutivo, el trasplante de riñón, que es la mejor opción para cualquier paciente renal”

En el proceso se fue informando sobre la importancia de nuestros riñones, que se encargan de filtrar y desechar toxinas del cuerpo.

“Él me dijo que cuando empezara a sentirme mal, me daría un tratamiento, una dieta estricta y que si empezaba a sentirme mal lo llamara o viniera de inmediato a urgencias porque probablemente necesitaría diálisis o hemodiálisis. Me decía que las toxinas provocan envenenamiento en la gente y que algunas pueden morir o empezar a sufrir alucinaciones, que fue mi caso el 2 de junio me pusieron el catéter de hemodiálisis”

Durante tres meses acudió al hospital a que le realizarán el procedimiento de hemodiálisis, un proceso muy complejo que requería extremar los cuidados por el catéter que iba conectado al corazón; entre ellos, no mojarlo. Esta situación le fue muy difícil al principio, ya que tenía que apoyarse en su hija y esposo; incluso optó por cortar su cabello para no complicarse a la hora de lavarlo, pues no podía meterse directamente a la regadera por los cuidados que implicaba, ni realizar otras actividades como era meterse a una alberca.

“Cuando me dieron el diagnóstico, obviamente mi vida fue un caos, tanto personal como en mi entorno. Yo lloraba, les pedía perdón a mis riñones, entré en una crisis muy fuerte”

Más que una cirugía

Nancy dice haber sido muy afortunada, Había cuatro personas dispuestas a donarle un riñón: su esposo, dos hermanos y su hijo. Su hermano Francisco Javier fue el primero en iniciar el protocolo. El único problema que se le detectó fue sobrepeso; tenía que bajar al menos 10 kilos para poder ser el candidato idóneo para donar su riñón a

su hermana.

En dos meses, Francisco bajó de peso, lo que le permitió entrar al quirófano el 18 de octubre de 2022, junto con su hermana.

“Entras a un quirófano y es una limpieza profunda; te desinfectan todo, de pies a cabeza. Tus alimentos deben desinfectarse al salir del hospital. Todo debe desinfectarse; los alimentos deben estar cocidos. Imagínate que eres un bebé recién nacido para evitar cualquier infección. Debes usar cubrebocas y te aíslan durante tres meses; no puedes recibir visitas.”

La rutina debe ser de muchos cuidados, estudios y chequeos constantes, evitando consumir alimentos que pudieran dañar el órgano que le fue donado.

“Tras el trasplante, debes cuidar lo que un ser humano te está regalando. Es un compromiso enorme, físico y mental: debes cuidar lo que te dieron; no puedes hacer lo que quieras”

Desde antes de saber las probabilidades de recibir un riñón de algún familiar, su principal fortaleza para salir adelante fueron sus hijos, su esposo, su madre, padre, hermanas y familia en general, quienes, dijo, nunca la soltaron de la mano y la motivaron a confiar en que todo iba a salir bien.

Considera que si bien, anímica y físicamente, la enfermedad afecta directamente a quien la padece, la situación tampoco es fácil para quienes están a su alrededor. Señala que su esposo fue pieza clave en su recuperación y en el tratamiento, durante las hemodiálisis como en los cuidados posteriores al trasplante.

Nancy reflexiona y envía un mensaje a todas aquellas personas que están pasando por algo similar, menciona que es muy impactante, triste y frustrante recibir un diagnóstico de este tipo; sin embargo, el salir adelante o tratar este padecimiento recae en el paciente.

“Es algo muy difícil cuando te dan una noticia así, yo lo que les recomiendo es tirarte a la cama, llora, grita y todo lo que tengas que decir, algunos días, después levántate, y tienes que salir adelante, porque nadie te va a levantar más que tú mismo”, aconseja.

Asimismo, hizo un llamado a la población a realizarse chequeos ante cualquier situación anormal que detecten en su salud, informarse e investigar, y cuidar su alimentación para que sea más balanceada, pues dijo que en esta situación se dio cuenta de cómo tomar un vaso de agua ya no le era posible, ya que debía medir la cantidad de líquidos que consumía.