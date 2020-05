Cuestiona el arzobispo permiso para retorno a las actividades

Ante la reactivación económica de un sector productivo que inicia mañana 1 de junio, Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de Arquidiócesis de San Luis Potosí, cuestionó que, si todavía no se cuenta con los medios para afrontar el Covid-19, por qué se dio permiso para reiniciar dichas actividades.

Matizó que, aunque existe necesidad de muchas familias por tener un ingreso económico, las consecuencias de la reactivación podrían traducirse en la despreocupación de una parte de la ciudadanía y no atender las recomendaciones.

Cabrero Romero alertó que ante el regreso de miles de trabajadores a sus empleos, es posible que los hijos y los integrantes de las familias vayan cuidarse por sí solos.

Exhortó a la población atender las recomendaciones de la "nueva normalidad" en junio, porque si bien hay fe de que todo saldrá bien para el estado, no debe bajarse la guardia en el cuidado de la salud.

"Las nuevas disposiciones que no está haciendo la Secretaría de Salud son los nuevos hábitos, que, de aquí hasta que no culmine (la pandemia), pues no dejemos de observarlos. Pido a Dios en verdad, que el efecto del Covid-19 en junio no nos estemos lamentando en julio, agosto y otros meses", expresó.