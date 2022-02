Cuestionan partidos en el Ceepac sorpresivo cese de 4 funcionarios de primer nivel

El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), determinó este día la no ratificación, y por consecuencia, la remoción de cuatro funcionarios de primer nivel. Por ello, representantes partidistas se dijeron sorprendidos, solicitaron transparencia en los motivos de las bajas y dilucidaron la probable judicialización de la resolución.

Acordó remover a Daniel Galván Ríos de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Lizbeth Lara Tovar de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; Miguel Santillán Campos de la Dirección de Organización Electoral; y Silvia del Carmen Martínez Méndez de la Secretaria Ejecutiva.

A diferencia de los otros funcionarios, durante la votación de la propuesta de Martínez Méndez, procedió el dictamen por mayoría al apartarse del mismo el consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez.

Los sustituyen Roble Ruth Alejandro Torres en la Secretaría Ejecutiva; Claudia Marcela Ledesma González en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Arquímedes Hernández Esteban en la Dirección de Organización Electoral; Karla Patricia Solís Dibildox en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; e Iris Adriana Rivera Nava en la Unidad de Transparencia.

En sesión ordinaria virtual, el colegiado procedió con el acuerdo de conformidad con lo previsto por los artículos 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y 44, fracción II, inciso s) de la Ley Electoral del Estado.

Al respecto, Hayro Omar Romero Leyva, representante propietario del Partido Conciencia Popular (PCP), se dijo sorprendido por el "barrido" y "plumazo" que decidió el Organismo Público Local Electoral (OPLE), pues quienes se venían desempeñando lo hacían de forma eficaz y profesional

"En el dictamen no establece cuál técnica del porqué no van a ser ratificados (...) qué exámenes les hicieron (...) si se trata de poner a los cuates, qué error (...) están cometiendo una injusticia", reprochó el representante, quien sugirió que pudieron ser modificaciones vinculadas con amistades y ofreció "patrocinio" a los trabajadores de confianza no ratificados.

En respuesta a Romero Leyva, el consejero Juan Manuel Ramírez García negó que los cambios estén relacionados con la designación de amistades, y afirmó que los integrantes del Ceepac tomaron en cuenta la preparación y formación de los nuevos perfiles. "Estos cambios no dejan de ser dolorosos", señaló.

A su vez, el consejero Marco Iván Varga Cuéllar, justificó el dictamen al exponer que el Ceepac ejerció las facultades que le confiere la legislación en la materia y el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral,

En el numeral 3 del artículo 24 del citado Reglamento, precisa que la propuesta que haga el Consejero Presidente, "estará sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en los mismos términos que son aplicables a los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales".