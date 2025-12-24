Dan 400 permisos para venta de pirotecnia en la capital
Prevén comercialización de hasta 20 toneladas de artículos en tres días; se desplegó el 'Operativo Cohetón 2025'
Con alrededor de 400 permisos autorizados, arrancó la venta de pirotecnia en la zona metropolitana de San Luis Potosí. A partir de este miércoles 24 de diciembre, los puestos serán supervisados por inspectores municipales para impedir cohetes prohibidos y verificar que se cumplan todas las medidas de seguridad.
Las autoridades estiman que durante los días 24, 30 y 31 de diciembre se comercialicen cerca de 20 toneladas de artefactos pirotécnicos, por lo que se desplegó el Operativo Cohetón 2025, con recorridos continuos en la capital y las delegaciones de Bocas y La Pila.
Solo los comerciantes que cumplieron capacitación pudieron obtener permiso. Los 400 autorizados representan menos de la mitad de los que se concedían en administraciones anteriores y pueden perderlo de forma definitiva si incumplen durante las revisiones.
Entre las condiciones obligatorias están: respetar el espacio autorizado (sin dos puestos a menos de ocho metros), que el negocio sea atendido por el titular del permiso, prohibición de menores atendiendo y contar con extintor, cubeta con agua y otra con arena.
También se recordó que la venta a menores está prohibida salvo acompañamiento de un adulto y se difundieron recomendaciones al público, como no guardar pirotecnia entre la ropa, no almacenarla en casa —especialmente en la cocina— y no manipular cohetes que aparenten fallar, ya que pueden detonar de forma tardía.
Las autoridades llamaron a reportar puntos no autorizados para evitar la comercialización de material de alto riesgo.
Incautan pirotecnia ilegal en el tianguis de Bocas
Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron el decomiso de más de 22 kilos de pirotecnia prohibida que se encontraba a la venta sin autorización en un mercado sobre rueda...
