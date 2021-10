Dan último adiós a Mayra, policía municipal asesinada a tiros en SLP

La mañana de jueves, familiares, amigos y personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal dieron el último adiós a Mayra, policía municipal asesinada en funciones al norte de la capital potosina.

Durante su intervención el titular de la DGSPM, Edgar Jiménez, ofreció el pésame a los familiares de la agente y agregó que destacó sobre sus compañeros en su trabajo por su disponibilidad al salir a la calle a ejercer sus funciones de seguridad.

"Es la vergüenza, la impotencia y el coraje de no tener al alcance cómo proteger a mis elementos de órdenes estúpidas", dijo.

Asimismo, Jiménez Arcadia hizo un llamado a los nuevos elementos de la corporación municipal para que comprendan que el trabajo de los policías se hace en equipo, ya que cuando un elemento no respalda a otro, suceden pérdidas entre compañeros.

Mayra llevaba dos días custodiando un inmueble resguardado por la Fiscalía General de la República, ubicado en el fraccionamiento San Ángel, al norte de la capital; sin embargo, fue abatida tras una agresión con arma de fuego.

Se estima que la agente municipal se encontraba sola en el lugar, al cual arribó en su vehículo personal, por lo que la DGSPM mantiene investigaciones para dar con los responsables.

El presidente municipal, Xavier Nava, no acudió a la ceremonia luctuosa debido a que encabezó la entrega de obra del colector pluvial en Morales Saucito.