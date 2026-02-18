"De particulares, 70% de denuncias por acoso escolar"
Las escuelas privadas deben cumplir con los protocolos oficiales del sistema educativo estatal.
Hasta 70% de las denuncias por acoso escolar en la entidad se registran en planteles particulares, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien advirtió que habrá sanciones para las instituciones que omitan actuar ante estos casos.
Acciones de la autoridad
El mandatario señaló que los reportes de conflictos entre alumnos son considerablemente mayores en escuelas privadas que en públicas, por lo que instruyó a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) a aplicar medidas contra directivos que no atiendan la problemática conforme a la normativa vigente.
¿Qué declararon sobre la regulación en planteles privados?
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Indicó que los planteles particulares forman parte del sistema educativo estatal y, por tanto, están obligados a cumplir los protocolos y lineamientos oficiales, sin opción para operar al margen de la regulación.
Gallardo Cardona subrayó que la proporción actual evidencia una brecha significativa en la atención del fenómeno, lo que atribuyó, entre otros factores, a que en las instituciones públicas existe una aplicación más estricta de las reglas.
no te pierdas estas noticias
Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne
Martín Rodríguez
El arzobispo de San Luis Potosí destaca la importancia de la caridad y el servicio más allá de la abstinencia tradicional.
Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"
Pulso Online
La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".
Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"
Redacción
Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador