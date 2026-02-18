"De particulares, 70% de denuncias por acoso escolar"

Hasta 70% de las denuncias por acoso escolar en la entidad se registran en planteles particulares, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien advirtió que habrá sanciones para las instituciones que omitan actuar ante estos casos.

Acciones de la autoridad

El mandatario señaló que los reportes de conflictos entre alumnos son considerablemente mayores en escuelas privadas que en públicas, por lo que instruyó a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) a aplicar medidas contra directivos que no atiendan la problemática conforme a la normativa vigente.

¿Qué declararon sobre la regulación en planteles privados?

Indicó que los planteles particulares forman parte del sistema educativo estatal y, por tanto, están obligados a cumplir los protocolos y lineamientos oficiales, sin opción para operar al margen de la regulación.

Gallardo Cardona subrayó que la proporción actual evidencia una brecha significativa en la atención del fenómeno, lo que atribuyó, entre otros factores, a que en las instituciones públicas existe una aplicación más estricta de las reglas.